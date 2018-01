HANGTIME SAISON 10 EPISODE 13 : Special Guest TOO MANY T’S

Ne cherchez plus : la bombe hiphop de cette fin d’année nous vient de Londres avec les TOO MANY T’S, duo de MCs qui ont littéralement retourné les dernières Transmusicales de Rennes en présentant leur album « South City ». Si la référence aux Beastie Boys est clairement établie et identifiée, Leon Rhymes et Standaloft sont bien plus que cela : une énergie folle, du second degré, un flow percutant et des productions éclectiques. Tout ce qu’on aime dans Hangtime.

Les Too Many T’s sont cette semaine en interview et en direct avec Elodie Rame, Sebastien Géli et Mars Blackmn.

PLAYLIST 12/12/2017

DANVERS Ain’t Over

BLUE LAB BEATS Pineapple

BODDHI SATVA & DAVID WALTERS Ni An Bagai

TOO MANY T’S Hand Tight

TOO MANY T’S Sixty Ford

TOO MANY T’S God Save The Ts

ALICIA KEYS Pawn It All

TRACK OF THE WEEK : BIG SEAN & METRO BOOMIN’ (featuring 2Chainz) Big Bidness

Saison 10 Episode 13