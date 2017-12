HANGTIME SAISON 10 EPISODE 12 : Special Guest AKUA NARU

MC, poète, productrice, activiste féministe et artiste accomplie, AKUA NARU est cette semaine dans Hangtime. L’occasion de parler de son dernier album « The Miner’s Canary », de poésie, mais aussi de ce fameux nouveau single « My Mother’s Daughter », et de ses projets. Avec en bonus un track en live des studios de la Grenouille.

PLAYLIST 05/12/2017

ACTION BRONSON The Choreographer

MICK JENKINS C Is For Cash Money

AKUA NARU (Black &) Blues People

Live Interview With Akua Naru

AKUA NARU Toni Morrison

AKUA NARU My Mother’s Daughter (live)

SADE Immigrant

LOPHIILE Off Top

TIRON AYOMARI Wzup

TRACK OF THE WEEK : DUCKWRTH Tamagotchi

Saison 10 Episode 12