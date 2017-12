HANGTIME SAISON 10 EPISODE 11 : Special Guest YOUTHSTAR

Le jeune MC anglais YOUTHSTAR, nouvelle signature chez Chinese Man Records est cette semaine dans Hangtime pour présenter son premier EP solo, intitulé « SA.Mod ». Au programme une multitude d’univers, un flow impeccable et étonnant, et des guests comme Taiwan MC, ASM, Chill Bump ou encore Big Red.

Vous l’avez peut être aperçu cette année sur la tournée des Chinese Man, ou avec Deluxe, s’imposant comme un des meilleurs MC actuel, et de loin.

PLAYLIST 27/11/2017

CHRISTIAN RICH Tender Love

BLACKBEAR Bright Pink Tims

SWARVY Getchu

YOUTHSTAR (featuring Chill Bump) Boogie Men

Live Interview With Youthstar

YOUTHSTAR (featuring ASM) Cocky Banter

YOUTHSTAR Night Terror

PHABO Make It Right

TRACK OF THE WEEK : CIHY THE PRINCE Nu Africa

Saison 10 Episode 11