HANGTIME SAISON 10 EPISODE 10 : Special Guest HEAVENLY SWEETNESS 10th ANNIVERSARY

Cette semaine dans Hangtime nous fêtons comme il se doit les 10 ans d’existence de l’excellent label parisien HEAVENLY SWEETNESS. Label de Guts, Anthony Joseph, Rongetz Foundation, Leron Thomas, Sly Johnson…, mais aussi auteur de nombreuses et glorieuses rééditions, Heavenly Sweetness ne cesse de nous régaler, devenant une véritable référence en matière de black music.

Son fondateur, Franck Descollonges est avec Elodie Rama et Mars Blackmn pour évoquer ces dix folles premières années ayant fait l’objet de deux belles compilations, et commencer à envisager les suivantes.

PLAYLIST 28/11/2017

GLADIUS JAMES Too Bad

SUPAWAVE OSBOURNE Feels Official

THE JOHN BETSCH SOCIETY Ode To Ethiopia

MONETTE SUDLER Don’t Stress Me Out

DOPEGEMS Journey To The Shore

THE RONGETZ FOUNDATION Sam’s Intro

BLUNDETTO Voices

ANTHONY JOSEPH Our History

GUTS (featuring Patrice, Djeuh Djoah & Lieutenant Nicholson, Féfé) Move In Silence

CHATON Poésies

TRACK OF THE WEEK : FOLAMOUR Night Of Desirable Objects

Saison 10 Episode 10