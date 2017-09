HANGTIME SAISON 10 EPISODE 1 : Opening Show

Hangtime Saison 10 !

Elodie Rama, Sébastien Geli et Mars Blackmn sont de retour sur le 88.8 pour cette toute nouvelle et symbolique dixième saison. Au programme des nouveautés, toujours plus de partenaires et un tout nouveau parrain : CHINESE MAN !

Chinese Man qui vient accepter en direct sa toute nouvelle fonction pour l’année à venir, et nous présenter les nouveautés du label Chinese Man Records pour cette première carte blanche dans Hangtime.

PLAYLIST 19/09/2017

SETH XVI Give It All

MONTE BOOKER (featuring Smino & Phoelix)

QUI (featuring Syd) Situation

BAJA FREQUENCIA (featuring La Dame Blanche) El Palo

BAJA FREQUENCIA (featuring Skarra Mucci) Badman A Badman

YOUTHSTAR (featuring Chillbump & Illaman) Boogie Men

YOUTHSTAR (featuring Big Red) Vocabularious

SCRATCH BANDITS CREW Aiwa

SCRATCH BANDITS CREW (featuring Reverie, Gavlyn & Blimes Brixton) Cali To France

TY Brixton Baby

TRACK OF THE WEEK : THE PENDLETONS Gotta Get Out