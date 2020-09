Créneau documentaire du samedi 13h – 14h : la radio en milieu de soin et/ou d’entraide

Pour le créneau documentaire hebdomadaire d’octobre, Grenouille vous propose une sélection de formes radiophoniques, émissions et documentaires de création, liées à des ateliers en milieu de soin ou d’entraide. Tous ont été réalisés en 2020 et témoignent de la vivacité de la radio et du son comme médium empathique, créateur, émancipateur.

Samedi 3 octobre à 13h : ‘Prendre soin’ de Benoît Bories — 2020 — 47min

Nous suivons sept personnes d’un groupe d’adolescents et jeunes adultes en situation de handicap au sein de l’établissement Jean Lagarde à ramonville Saint Agne, à côté de Toulouse.

Ils travaillent, sous la direction de Benoit Bories, sur la réalisation d’une performance sonore documentaire autour des relations sociales, des gestes d’entraide qu’ils ont développés pour dépasser leurs situations de handicap physique collectivement. Amandine, Rodolfo et Cyril, personnels pédagogiques au sein de cet école depuis presque dix ans, accompagnent le projet.

« Prendre soin » propose une écriture sonore où l’auditeur est amené en dehors de l’espace acoustique de l’atelier de création pour rentrer dans l’intimité et la vie collective de sept jeunes en situation de handicap et comprendre une sociabilité qui leur est propre, faite d’actes de solidarité et d’une forte empathie. « Prendre soin » est faite de la musique quotidienne de gestes d’apprentissage à prendre soin les uns des autres tout en respectant les temporalités de chacun.

Une production Le Labo Radio Télévision Suisse Espace 2 , prise de sons, réalisation et composition acousmatique Benoit Bories, mai 2020.

Samedi 10 octobre à 13h : ‘Plein la bouche’ d’Emilie Mousset — 2020 — 59min

Le documentaire sonore Plein la bouche est le fruit d’ateliers menés avec la compositrice Emilie Mousset et plusieurs groupes de patients pris en charge à l’unité de médecine de la nutrition du Pr Patrick RITZ de l’hôpital Rangueil.

Entretiens, prises de son et improvisations musicales et vocales, ont donné lieu à une pièce sonore qui met en jeu les matières enregistrées et travaille les liens entre nourriture et oralité, mot et plaisir, suspens et satiété.

Prises de son, composition, montage : Émilie Mousset

Avec la participation des patients et du personnel soignant de l’unité de médecine de la nutrition (LUMEN) du Professeur Ritz du CHU Rangueil de Toulouse

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles

d’Occitanie, de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, du studio éole et de l’Hôpital Sourire, dans le cadre du programme Culture-Santé

Samedi 17 octobre à 13h : ‘Comment tu me parles?’ d’Adeline Debatisse — 2020 — 58min



‘Depuis janvier 2017, je participe à une Grande Aventure, un projet artistique expérimental dans six établissements médico-sociaux du Var, accueillant des personnes en situation de handicap. Des enfants, mais des adultes aussi. Nous proposons des cadres de rencontres et circulons dans ces six lieux qui à première vue ont comme point commun « la déficience », ou « l’infériorité ». Ces mots-là, selon le dictionnaire, ce sont des synonymes du mot handicap. C’est ça qu’on apprend à l’école. Les synonymes. Entre autres. Entre les lignes, notre petite équipe artistique esquisse des trajectoires entre ces lieux pour tenter de voir ce qui les relie, ce qui attache, plutôt que ce qui éloigne. Là bas, moi et mon micro, on a rencontré des centaines de personnes dans «leurs milieux protégés». Celles qui y vivent mais aussi celles qui y travaillent. Dans ces milieux semi-clos, j’ai tendu l’oreille pour écouter comment on se parle et comment on s’y déplace. « Comment tu me parles ? » en est le résultat sonore.

Prise de son, montage : Adeline Debatisse. Mixage: Pierre Devalet.

Un projet réalisé avec le soutien du fond Gulliver, une initiative de la RTBF, la promotion des lettres de la fédération Wallonie Bruxelles, la SACD Belgique et France et la SCAM Belgique et France.

Samedi 24 octobre à 13h : La Ouève et Bruits de couloir : deux ateliers radios au pays des confins — 2020 — 59 minutes

Pendant « le confinement », privés de lieux pour se réunir, des ateliers radio — Bruits de couloir en Seine Saint-Denis et La Ouève à Paris — ont continué à émettre à travers les ondes ou les flux numériques de manière à faire résonner les voix, les mondes, le regard et les inquiétudes de communautés habituellement rassemblées autour de lieux collectifs : un local à Saint-Denis, celui de La Trame, mais aussi de la radio Bruits de couloir ; la péniche du Centre de jour L’Adamant, dont la bibliothèque fait office de studio pour « La Ouève ».

Comment rester en lien, se faire signe, poursuivre un exercice de l’écoute et de l’écho, fabriquer ce « répondeur collectif », cet outil de liaison dont nous avions besoin ?

« La Ouève » est l’atelier radio du club thérapeutique du Centre de jour l’Adamant : http://laoueve.com/

« Bruits de couloir » est une émission mensuelle diffusée sur Fréquence Paris Plurielle 106.3 FM

Samedi 31 octobre à 13h : Radio Tisto — 2020 — 1h



Le projet Harry’s et Radio Tisto réuni six jeunes de l’hôpital de jour d’Antony (dans les Hauts de Seine) autour d’une pratique sonore libre et expérimentale. Depuis 2013, et porté par l’énergie du festival Sonic Protest, ils ont collaboré avec de nombreux musiciens et performeurs de la scène noise et bruitiste. Le groupe se réuni toutes les semaines pour pratiquer l’improvisation libre et collective en compagnie de Franq Dequengo (Sonic Protest), Krystel Muller (éducatrice) et moi-même. C’est à partir de cette pratique singulière qu’ils ont déjà produit deux albums ainsi que de nombreuses émissions de radio sur l’antenne de Radio Libertaire. A partir de 2015, ils ont été amenés à donner des concerts en dehors de l’Île de France et partent régulièrement en tournée en France et à l’étranger.