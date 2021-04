BRUITS CONFUS 2021-04-22

BRUITS CONFUS

Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, 21h à 22h

L’émission du rock inclassable, noise rock, psyché, math rock, indus, post hardcore, free rock, no wave, post punk… de l’underground, qui produit des dizaines de concerts par semaine simultanément dans chaque ville de France, aux plus grands festivals, il semble que la scène n’ait jamais été aussi active ; pourtant à part dans de rares médias, souvent de qualité, relativement peu de place est accordée aux formes de rock les plus déviantes – et souvent les plus riches.

Bruits Confus y remédie, en plaçant Radio Grenouille au cœur de cette scène. Des passionnés et acteurs vous font découvrir leurs coups de cœurs, échangent sur les actualités, l’histoire des mouvements et invitent des activistes de la scène à s’exprimer.

Production et animation : Billy Guidoni, Elisa Dienesch, Laurent Coupet, Odliz Bemer, Sylvain Frébourg, Krim Bouslama, Ana Jouiknwjsya, Valentin Bricard, Gabriele, Pete, Sean…

www.radiogrenouille.com