Bruits Confus 005

LA PLAYLIST :

– Marnie Stern – Transformer, This Is It…, Kill Rock Stars, 2008

– Ni – Bouif, Les insurgés de Romilly, Dur Et Doux, 2015

– John Zorn – Batman, Naked City, Nonesuch, 1990

– Interview : Sheik Anorak, L’Embobineuse, Mars 2018



– Sheik Anorak – Extrait du Live à L’Embobineuse, 10/03/2018

– Keelhaul – The Gooch, Subject to Change Without Notice, Hydra Head Records, 2003

– Improvisation libre : Elisa : grelots en pots / Billy : bouteille et balais / Laurent : guitare / Florian : bol tibétain, voix



– The Conformists – Cleft Palate, Two Hundred, Collective Records, 2004

– Pigment Vehicle – Chicken Blaster, Perfect Cop Mustache, Incentive Records, 1993

– Ukandanz – Lanchi Biyé, Awo, Dur et Doux, 2016

– Don Vito – Shuffle your Feet for Guitar Fish, split Don Vito/Pneu, Head Records, 2015

– Pneu – A coup de couteau denté, Pince Monseigneur, Head Records, 2008

BRUITS CONFUS, C’EST AVEC :

Production et animation : Billy Guidoni, Elisa Dienesch, Laurent Cupet, Florian Lejeune

Réalisation : Sébastien Géli



Et les infos sur les concerts de la scène noise et math rock sur le facebook de Bruits Confus