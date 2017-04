Ben Rando, pianiste, compositeur et chef d’orchestre, est en visite dans notre studio pour converser autour de son album et des concerts que son groupe et lui donneront lundi 3 avril au Cri du Port, mardi 4 à l’IMFP de Salon-de-Provence, mercredi 5 à Paris et jeudi 6 à Istres. Qu’est ce qu’un musicien de jazz? Comment a t’il enregistré son disque? Qu’est-ce que le soudpainting? Que partagent les musiciens américains et européens aujourd’hui? À écouter ci-dessous:

Itw_avec_Ben_Rando_03_04_2017