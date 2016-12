Les programmes d’hiver – 2016-17

Entre Noël et la nouvelle année, Radio Grenouille fait peau neuve avec une grille entièrement repensée pour cette fin d’année.

Une sélection d’entretiens et d’émissions réalisés par l’équipe des producteurs, une sélection de musicales des résidents, mais aussi des émissions délirantes de radios amies et une quotidienne dédiée aux enfants. Sans oublier les spéciales du 31 décembre et du 1er janvier. >> Programme complet à télécharger ici <<

Finissez l’année avec nous, sur le 88.8 !







ENTRETIENS ET RENCONTRES

Chaque jour à 9h et 13h, (ré)écoutez des moments d’échanges réalisés depuis septembre dernier : le réalisateur Djinn Carrénard, les musiciens Jacques, Flavien Berger et RBK Warrior, l’écrivain comorien Ali Zamir, les réalisateurs de « Boulots de merde », le philosophe Plino Walder Prado, le Tout-Puissant Orchestre Poly-rythmo de Cotonou et le mandoliniste Vincent Beer-Demander.

Et deux émissions inédites avec l’écrivain Jean-Christophe Bailly et le géographe Michel Lussault :

JEAN-CHRISTOPHE BAILLY, L’ÉLARGISSEMENT DU POÈME

> Mercredi 28 décembre à 13h

Jean-Christophe Bailly était aux « Mercredis de Montévidéo » le 7 décembre 2016. Il y a dans son écriture un dialogue continu et discret entre la littérature, la pensée et la politique. Un dialogue qui s’écrit tout aussi bien par le récit, le poème, l’essai. Rencontre.

GRAND ENTRETIEN AVEC MICHEL LUSSAULT, GÉOGRAPHE

> Vendredi 30 décembre à 13h

Géographe tendance philosophe rencontré lors des conférences d’Opera Mundi, Michel Lussault nous parle du « Monde », un monde né selon lui après la seconde guerre mondiale avec l’urbanisation. Avec la Grenouille, l’auteur de L’homme spatial a évoqué la fin de la ruralité, les politiques publiques et nos nouvelles manières d’habiter et de vivre la ville.







MUSICALES

Chaque jour à 11h et 19h, une sélection d’émissions musicales proposées par les résidents de Radio Grenouille : PhonoFocus, Hangtime, le Coton Club, l’Oreille Cassée, Double Neuf, mais aussi de programmes venus de radios amies : Opération Kangourou (Radio MNE), Radio Vedette (Radio Pulsar), Mégacombi (Radio Canut), The Brain et Spielzeiteuropa. Une sélection d’émissions musicales délirantes pour une dose de rire quotidienne.







SONS CRÉATIFS

Les sons créatifs, c’est le créneau d’expérimentation radiophonique de la Grenouille.

Cet hiver, RDV nocturne est donné à 01h du lundi au jeudi soir et le dimanche soir “cartes blanches” qui ont vu se succéder dans notre studio plusieurs artistes dont nous suivons de très près le travail. Ils nous proposent leurs œuvres, projet en cours ou aboutis, navigation sonore à travers leur pratique du son. Retrouvez tour à tour ERikm, Clara De Asis, Félix Blume, Pierre-Yves Macé et Alessandro Bosetti.







MIXES

3 RDVs mixés par jour sur le 88.8 durant la semaine d’hiver.

> chaque midi, une sélection de midimix avec Teasorama, Pulsation, Transmitting Live from Mars, Midi Steady Go!, Le Rythme de la Vie, Rumbaketumba.

> à 20h, c’est une seconde sélection de mixes des résidents de la Grenouille.

> et à minuit, retour à des musiques douces avec du mix ambient venu d’autres ondes : une fine sélection de podcasts musicaux signés Low Light Mixes, Post-Rock Paper Scissors ou d’artistes tels que Nils Frahm et Michael Tanner. Place à la rêverie dans des voyages musicaux à travers des sphères ambiant, instrumentales, modern classical ou encore de vieux classiques de jazz et de soul…







RADIO TÊTARDS

Place aux enfants chaque jour à 18h avec une émission pensée pour les petites oreilles : des contes et des histoires, mais aussi de la poésie et de la musique, le tout orchestré par Tom. Au programme, la série Guillemette de Julie Bonnie, Les Contes de Malmousque de Catherine Vincent, Les Aristochats par la voix de Louis De Funès, des épisodes de Tintin, Soleilman de Dick Annegarn, un conte bantou du Cameroun de Francis Bebey, les séries Sacha le chat et Les Histoires du Pince-Oreille de Radio France, et Le Chat de la Mémé de Yannick Jaulin. Bonne écoute !







LA CRÉATION SOMORE 2016

Samedi 31 décembre à 13h

Radio Grenouille vous propose un dernier retour sur l’année 2016 et sur ceux qui nous ont quittés avec une création sonore inédite. Passez votre début d’aprem’ en compagnie de David Bowie, Leonard Cohen, Sharon Jones, Prince et bien d’autres, avant de vous préparer à fêter le réveillon! Une création sonore de Suzanne Moreau.







90′s REVIVAL

Dimanche 1er janvier, toute la journée

En ce premier jour de l’année, Grenouille réinvente la machine à remonter le temps ! Direction les 90′s avec une petite sélection des programmes de la Grenouille d’antan, distillée sur une journée. Au programme Massilia et les fabulous troubadous en 1992, des interviews du conteur Mamadou Diallo et de Raymond Depardon, des envolées lyrico- footballistiques de Jo Corbeau et bien d’autres surprises !

Aucun article lié