Holly Street Art au Couvent Levat, avec l’Atelier Juxtapoz

Il fait beau, il fait chaud, on a sorti les micros pour les mettre au vert… à la Belle de Mai. C’est un lieu encore peu connu des Marseillais qui nous accueille aujourd’hui au 52 rue Levas.

Derrière les murs d’un ancien cloître de sœurs contemplatives, un jardin improbable, insoupçonné. Ici, dans ce lieu chargé d’histoire, des street artists – en résidence via Juxtapoz – trouvent le calme et, peut être, l’inspiration.

Au programme:

– Par la fenêtre, une voisine a vu les sœurs monter dans un bus pour ne jamais revenir;

– Un graffeur, dans la modestie et la sobriété de l’ancien couvent, a trouvé l’introspection;

– Une amatrice de jardinage a eu peur que le lieu soit confisqué à son quartier;

Au final, la vie d’un lieu hier, aujourd’hui et demain.

Avec:

Aimée Michau-Morin (Référente ateliers Juxtapoz), Manon Keraudren(d’East Street Arts); Arnaud Uzac (Graphiste); Chloé Bernard (Graffeuse et Tatoueuse), Aymeric Gentil (du label IOT Records), Snez (graffeur), et Mahn Kloix (muraliste).

Technique: Sebastien Geli

Animation: Quentin Tenaud et Marie Flacon

Une émission produite dans le cadre de Hip Hop Sociey