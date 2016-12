PLUG IN : Déambulez au Coeur « Cité en parade » une manifestation participative qui a enchanté le Quartier de la Savine avec un défilé de rue conçu à partir d’ateliers réalisés avec les habitants du quartier, piloté par le Centre Social La Savine/Vallon des Tuves, avec la participation des habitants mais surtout des femmes et de tous les jeunes du quartier. La grande déambulation carnavalesque et festive Cité en parade était orchestrée par Générik Vapeur, Trafic d’acteurs et d’engins, Lézarap’art,et encadrés par Axel, Kunga Ka, Arts et Développement, Arterciel, Centre Culture Ouvrière CCO, …. Bonne écoute ! PLUG IN Spécial City Parade à la Savine dec 2016 Ref : http://www.generikvapeur.com/spectacles/liens%20urbains/V2-FLYER_A5-WEB.pdf