OREILLE CASSÉE/ THOUSAND & RAMIREZ L’ALBUM !

Yeah THOUSAND & RAMIREZ et leur Team de retour dans le Studio de l’Oreille Cassée !! avec comme cadeau leur deuxième disque et que des compositions Messieurs Dames !! 11 titres qui puise leurs racines dans l’American Folk Music !

PLAY LIST Ballads; Banjo music; Blues; Cajun music; Country music; Cowboys–Songs and music; Jug band music; Novelty songs; Old-time music; Popular music–United States; Sermons; Spirituals (Songs)

LEFT LANE CRUISER : Claw Lane Cruiser (album : Claw Lane Cruiser, Alive Records)

DOUG TUTTLE : Bait The Sun (album : Peace Potato, Trouble In Mind)

JAKE XERXES FUSSELL Have You Senn Peaches Growing On A Sweet Potato Vine ?, Paradise Of Bachelors)

GRAIG BROWN BAND : Planet Song (album : The Lucky On Forget, Third Man Records)

TWIN PEAKS : Butterfly (album Down in heaven, Communion Rds)

EASYBEATS : Friday On My mind

BEDHEAD What’s missing (album : bedhead, Trance Syndicate)

The NEW YEAR May Day (album : Snow, Touch And Go)

THOUSAND AND RAMIREZ : Mad Man’s Preach

THOUSAND AND RAMIREZ : Anchors And tEARS

Et.. Le jeune frangin qui fait du Rap !

