l’OREILLE CASSÉE/PARADE

PARADE en session live dans l’Oreille cassée. Une SUPER découverte, ils font partie du renouveau tant attendu de la scène Rock marseillaise, ils composent avec le goût de ceux qui savent que le Rock est aussi une affaire de style…

PLAY LIST

TY SEGALL & WHITE FENCE Body Behiavor (extrait de Joy, Drag City )

LNZNDRF Future You (extrait de Lnzndrf, 4AD)

BEAK Rsi (extrait de Forward, Invada Rec)

NEIL YOUNG On The Beach (extrait de On The Beach)

VELVET UNDERGROUND What Goes on (extrait de live At The Matrix)

SET LIST PARADE

No Name #1

Mountains

No Name #2

Hope

ICE AGE Extazy (extrait de You’re Nothing, Matador)