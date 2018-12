L’OREILLE CASSÉE/NEW ROSE STORY

Le 18 novembre dernier, mort de Patrick Mathé, pilier du Rock indépendant français des années 80-90, cofondateur de la boutique et du label New Rose. L’Oreille Cassée lui rend un hommage dans cette spéciale, une histoire du Rock d’Ici…

PLAY LIST La Vie En Rose

The SAINTS Simple love

GUN CLUB Sex Beat

ALEX CHILTON Bangkok

ELIOTT MURPHY Angeline

BRUCE JOYNER Melrose Avenue

CALVIN RUSSEL Where’s The Blue Get Born

LEROY BROTHERS Big Time Operator

AND ALSO TREES Talk Without Words

CHARLES DE GOAL Exposition

LES LOLITAS TU Me Plais

DRAMARAMA Anything Anything

SONICS Witch