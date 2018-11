L’OREILLE CASSÉE/MAillot JAUNE

PLAY LIST TOUR DE FRANCE ET D’AILLEURS

BRACE ! BRACE ! Whales (extrait de Brace ! Brace !, Howlin’ Banana)

GRAPETOOTH Trouble (extrait de Grapetooth, (Polyvinyl Rec)

PAUL WELLER Glide (extrait de True Reanings, Parlophone)

MICHAEL CHAPMAN That Time Of night (extrait de 50, Paradise Of Bachelors)

PAINT Daily Gazette (extrait de Paint, Mexican Summer)

SINGE BLANC Sekpah (extrait de Arrebato, La Face Cachée)

OH SEES Enrique EL Cobrador (extrait de Smote Reverser, Castle Face Rec)

PAUL COLLINS Kind Of girl (extrait de Out Of My Head, Alive)

GRINGO STAR Easy (extrait de Back To The City, Nevado Music)

The BEATLES While My Guitar…

TAV FALCO & The Panther burns Money Talks (New Rose)