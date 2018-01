L’OREILLE CASSÉE/HUMEUR MASSACRANTE

Charlotte et Valentin de l’Humeur Massacrante dans l’Oreille Cassée pour nous présenter les deux soirées qu’ils organisent à la Machine À Coudre, le jeudi 01 février avec en tête d’affiche les Mancuniens de DUDS (Castle Face Rds) et le samedi 10 février avec BALLADUR… Soyez curieux !

PLAY LIST RENÉGAT

The FALL Bongo Masta (1er single, Step Forward Rds)

SHAME Concrete (extrait de Songs Of Praise, Dead oceans)

PRETTIEST EYES Dandy (extrait de Polls, Castle Face)

BEECHWOOD Ain’t Gonna Last All Night (extrait de The Land oF Nod, Alive)

Les LIMINANAS 3 Bancs (extrait de Shadow People, Because)

DUDS Elastic Feel (extrait Of Nature Of Degree, Castle Face)

BALLADUR Michela (extrait de Super Bravo, Le Turc Mécanique)

TY SEGALL Everyone’s A Winner (extrait de Freedom’s Goblin, Drag City)