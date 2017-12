L’OREILLE CASSÉE/DOC VINEGAR

Connaissez vous « Beautiful Losers » ? Le 3eme disque de Doc Vinegar ? Oui ? Non ? Dans les deux cas écoutez L’OREILLE CASSÉE pour découvrir leur très réussi disque mais aussi les écouter en session Live, un groupe formidable, de la Pop qui conjugue le style, la qualité des mélodies et de l’écriture, rien que ça..

KAVIAR SPECIAL Back To School (Single, Howlin’ Banana Rds)

POUTRE In Voices (Split Single)

SHEER MAG Meet Me In The Street (extrait de Need To Love Feel Your, Wilsüs Rds)

KELLEY STOLTZ I’m here For Now (extrait de Che Aura, Castle Face)

ALLAH LAS Fish On The Sand (extrait de Covers, Innovature Leisure)

DOC VINEGAR Beautiful Loser (extrait de Beautiful Loser, Les Disques Tchoc)

DOC VINEGAR Pale Morning (Live)

DOC VINEGAR Blue Haired Girl (Live)

DOC VINEGAR in Dreams And In Park (live)

FLAMIN’ GROOVIES What’s Hell’s Goin’ On (extrait de Fantastic Plastic, Severn)