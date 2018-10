L’OREILLE CASSÉE/CARLOS VALDERRAMA

PLAY LIST CARLOS VALDERRAMA

BOOTCHY TEMPLE The Man With The Cane (extrait de Childish Bazar, Howlin’ Banana)

The VALDERAMAS You Should Be (extrait de EP#1, Howlin’ Banana, Azbin Rec)

TRIPTIDES All My Life (extrait de Visitors, Requiem Pour Un Twister)

PARQUET COURTS Total Football (extrait Wide Awake, Rough Trade)

ICE AGE The Day The Music Dies (extrait de Beyondless, Matador)

WALL OF VOODOO Back In Flesh (extrait de URGH !, A&M)

ATHLETICO SPIZZ’ 80 (extrait de URGH !, A&M)

DREAM WIFE Hey ! (extrait de Heartbreaker, Cusky Number)

ELVIS COSTELLO & the ATTRACTIONS Man Out Of Time (extrait de Ibmepderoloaml )

EELS Bone Dry (extrait de The Deconstruction, E Works Rec)

BREAK Rsi (extrait de Forward, Invada Rec)