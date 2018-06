L’OREILLE CASSÉE/CAMARGUE SESSIONS FEST III

Invité de l’Oreille Cassée, Benjamin du CAMARGUE FEST, qui en est à sa 3eme édition et se tiendra à Port Saint Louis du Rhône, le Samedi 09 juin 2018. Au programme, pas moins de 12 groupes de 15 h à 2 h du mat’ ! Une superbe programmation qui fait la par belle aux groupes hexagonaux Stoner et Psyche ! Ecoutez plutôt…

PLAY LIST MOUSTIQUE

COURTNEY BARNETT Need A Little Time (extrait de Tell Me How You Really Feel, Milk ! Records

WIPOWSPEAK When I Tried (extrait de Expect The Beat, Captured Trucks Records)

The SEA And CAKE I Should Care (extrait de Any Day, Thrill jockey)

THIN WHITE ROPE Valley Of The Bones (extrait de Moonhead, Frontier)

NEGATIVE SPACE Zero Hour Contract (extrait de Gestald, Drunken Sailor Rds)

CAMARGUE SESSIONS:

PODWER OF PIGEONS Bleed

RESCUE RANGERS Join Hate

COPERNIC Dog Dog

LITTLE JIMI Little Jimi

NARCO TERROR Lilahs On Fire