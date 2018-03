L’OREILLE CASSÉE / YVI SLAN / DRIVE SIMONE

Yo de retour !! Ivi Slan, Drive Simone et Fedor seront en concert ce vendredi 16 mars à la machine à Coudre… Une belle affiche 100 % locale et une belle découverte que Drive Simone ! Écoutez plutôt !…



PLAY LIST REDIS MOI CA !!

TWIN PEAKS Tossing Tears

YO LA TENGO Shades Of Blue

The JAMES HINTER SIX I Should’ve Spoke uP

DRIVE SIMONE Into The Blue

IVY SLAN Redis moi Ça !!

NRBQ Ridin’ In My Car

DRIVE SIMONE Night