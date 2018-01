L’OREILLE CASSÉE/ VENTILO

Philippe LACROIX du journal VENTILO est venu participé à l’émission. Après leur victorieuse campagne de Crowdfunding, la soirée de soutien à VENTILO, ce samedi à la voûte Virgo, avec Moussu Te E Lei Jovents, Oh ! Tiger Mountain, Fkclub, Diapositive et Abstraction !! Ouverture des portes à 19h, début des concerts à 20h…

PLAY LIST VOUS AVEZ SAUVÉ LE SOLDAT VENTILO

The SUFIS Another Way (extrait de After Hours, Burger)

PROTO IDIOT Theme (extrait de Leisure Opportunity, Slowenly Recording)

The NUMBER ONES You’re So Happy I Could Cry (extrait de Another Side of Number Ones, Static Shock Rds)

TIM BUKLEY Get on Top (extrait du coffret The Complete Album Collection, Rhino)

Dr JOHN Mama Roux ((extrait du coffret The Complete Album Collection, Rhino)

OGGA BOOGAS Rich’N’Me (extrait de Booga box, Arrrgh Rds)

THURSTON MOORE Smoke Of Dreams (extrait de R&R Consciousness, Estatic Peace Library)

OH ! TIGER MOUNTAIN Wait ! What Is It (extrait de Altered man, Microphone Recording)

TELEVISION PERSONALITIES Breakdown My Very First Nervous Breakdown (extrait de Closer to God, Fire Rds)