L’OREILLE CASSÉE/ THRILL JOCKEY

Une émission où il est question du Label Thrill Jockey, des Talking Heads, et de voix féminines entre autres…

PLAY LIST TÊTES PENSANTES

MOON DUO Stars Are Light (extrait de Stars Are Light, Sacred Bones)

JACK ROSE Luch In The Valley (extrait de Luch In The Valley, Thrill Jockey)

LIGHTNING BOLT USA Is My Psycho (extrait de Sonic Citadel, Thrill Jockey)

CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKS Pack Animal (extrait de Good Citizens)

DOTTIE Sill Part (auto prod)

SLOWDIVE Sleep (Hide Yer Eyes, Creation)

TALKING HEADS Love/Building On Fire (extrait de The Name Of This Band Is Talking Heads)

TALKING HEADS Life During Wartime

TORTOISE Prepare Your Coffin (extrait Because Of Ancestorship, Thrill Jockey)