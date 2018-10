L’OREILLE CASSÉE/ SOVOX

Le duo SOVOX s’affirme comme une valeur sûre de la nouvelle scène Rock d’Ici, des concerts incendiaires, un excellent EP « Who Am I ? »et en prime la fougue et la conviction de la jeunesse. Ils sont venus jouer 4 titres dans le studio de radio Grenouille, et ont apporté leur sélection musicale, à découvrir !

PLAY LIST

SOVOX Fuck (extrait de Who Am I ?, Autoprod)

SLAVES Chokeolo (extrait de Act Of Fear And Love, Virgin EMI Rec)

The CURE Fire In Cairo (extrait de Three Imaginary Boys)

The BLINDERS I Can’t Breath (extrait de Colombia, Modern Sky Entertainment)

ULTRAVOX ! Saturday Night (extrait de Utravox !, Island)

UTRAVOX ! Slip Away (extrait de Ultravox !, Island)

SET LIST SOVOX

WHO AM I ?

STUPID GIRL

ANNY SENS

The KILLER

SHAME Friction (extrait de Shame, Dead Oceans)