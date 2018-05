L’OREILLE CASSÉE / SHUN AND THE HAPPY FAMILY ws TIGERS PRO WESTLING

Yeah !! Invités ce soir, Steve et Julie, les multi-activistes de Shun and the Happy (Dead) Family, en compagnie des catcheurs Roberto Hoppus, Bradfield et Clidford Milton; Au programme, Disques, concerts, edition, graphisme et.. l’Extreme Catch Terror ! Un show qui mélange matchs de Catch et rock’n’Roll organisé avec le Team Tigers Pro Westling, club de lutte professionnel.

PLAY LIST Même Pas Peur !

ELEANOR FRIEDBERGER The Letter (extrait de Rebound, Rough Trade)

DRINKS Corner shops (extrait de Hyppolite, Drag City)

RAINCOATS Adventure Close To home

CHRISTIAN FITNESS Full Morrissey (extrait de Nuance The Musical, Autoprod)

SHUN AND HIS DEAD FAMILY We Badas Got No (extrait de Aller Au Diable.. )

SHUN AND HIS DEAD FAMILY Les Chiens Des Riches (extrait de Aller au Diable..)

SHUN AND his DEAD FAMILY Je Ne Veux Pas Bouffer la Merde

UNDERTONES We Comes The Sun