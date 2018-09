L’OREILLE CASSEE / Sept 2018, LA REPRISE

PLAY LIST QUE CALOR

MR AIRPLANE MAN I’m In Love (extrait de Jacaranda Blue, Beast Records)

HOBOKEN DIVISION So The Guy Was Walking (extrait de The Mesmerizing Mix Up Of The Digilent John Henry, Les Disques de la Face Cachée)

MUDDY GURDY See My Jumper holding (extrait de Hypnotic Wheel’s, VizzTone)

EN ATTENDANT ANNA Not So Had (extrait de lost And Found, La Montagne Sacrée)

SPIRITUALIZED I’m Your Man (extrait de And Nothing Hurt, Bella Union)

LONDON COWBOYS Doris Day (extrait de Animal Pleasure, Underdog)

LONDON COWBOYS Wow Wow Oui Oui (extrait de Animal Pleasure, Underdog)

TUNNG Crow (extrait de Song Your Make At Night, Full Time Hobby)

IDLES Love Song (extrait de Joy As An Act Of Resistance, Partisan Records)

GENE CLARK Past Tense (extrait de Gene Clark Sings For You, Omnivore Records)