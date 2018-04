L’OREILLE CASSÉE / PLEASURES / RADIO WOOT

Attention sujet sérieux ! Patrick des PLEASURES DANS l’OKC ! Pour la sortie du premier album du groupe, l’excellent Feel It Rise (Lollipop Records). En notre compagnie Laure et Virgine de l’émission, Kermesse à Manhattan sur Radio Woot, de la radio dans la radio , quoi !

http://radiowoot.com/emissions/kermesse-a-manhattan-the-liminanas-34

Les PLEASURES en Show case, vendredi 13 avril chez Lollipop.

https://www.facebook.com/Pleasures-578688965627652/

PLAY LIST 5 à 3

GUTTERCATS A Trip Down In Memory Lane (extrait de Follow Your Instinct, Pop- Balloon)

OS EX FUMANTES Qui Cà (extrait de Brazilian Max, Crooked Tree Rds)

SHANNON & The CLAMS The Boy (extrait de Onion, Easy Eye Sound)

The FLESHTONES The Band Drinks For Free (extrait de Budget Buster, Yep Roc)

The STEMS Sad Girl (extrait de A First Sight Violets Are Blue, Citadel)

SLEAFORD MODS Jolly Fucker (extrait de English Tapas, Rough Trade)

PLEASURES Now I believe (extrait de Feel It Rise, Lollipop Rds)

DEADWOOD The Freaks (extrait de II, Lollipop Rds)

PLEASURES Who Cares The Way You Done (extrait de de Feel It Rise, Lollipop Rds)

PLEASURES You Can’t Take It (extrait de de Feel It Rise, Lollipop Rds)