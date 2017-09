L’OREILLE CASSÉE / NITRATE

NITRATE dans L’OREILLE CASSÉE !! 34 ans après ils se reforment le temps d’un concert Unique, vendredi 29 septembre au Poste À Galène; Évènement qui accompagne la sortie du livre de R. ROSSI, Histoire du Rock à Marseille 1960-1980- Éd Le Mot et le Reste, dédicaces chez Lollipop toujours ce vendredi à 19 heures. C’est enfin l’occasion de les rencontrer en chair et en os, au micro de radio Grenouille, Krees, Remy, Alien et Max, entre anecdotes, fou rires, vérités et légendes !! Merci à eux !

PLAY LIST NI DIEU !! NITRATE !!

DREAM SYNDICATE Out Of My Head (extrait de Did I Find Myself here ?, Anti)

CHUCK PROPHET

PETER PERETT Sweet Endeavour (extrait de How The West Was Won, Domino)

BURNING HEADS Ground Control (extrait de Live KXLU, Nineteen Something)

NITRATE Stigmatisée (extrait de la compil’ Histoire du Rock à Marseille)

NITRATE Suzzie (extrait de vidéo FR3, février 1983)