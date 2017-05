L’OREILLE CASSÉE / LUCAS TROUBLE

Emission hommage à Lucas Trouble, alias le Kaiser (1955-2016), personnage haut en couleur du Rock d’Ici qui dans sont Studio de Bourgogne a produit des groupes par centaines.

Patron aussi d’un label, NOVA EXPRESS, à la discographie ouverte et éclectique mais toujours résolument (Super) Rock .

Bref, Lucas Trouble à l’origine d’une aventure musicale unique en France, voire en Europe..

Qui peut mieux en parler, ceux qui l’ont connu et sont devenus ses amis ? Michel des COWBOYS FROM OUTERSPACE, vince et Thierry des NEEDS sont venus dans le studio de Radio Grenouille pour saluer la mémoire du Kaiser !

les COWBOYS et les NEEDS ont enregistré tous leurs disques dans le Kaiser Studio, c’est dire … Michel est à la sélection musicale.

PLAY LIST » Tu te branches dans le bousin et t’envoies la purée »

TONY TRUANT et ses 2 Solutions : Je Vais nous Chercher du Vin (album : Mélange, Nova Express)

POWERSOLO : Boom Babba Do Ba Dabba (album: The Real Sound Of, Platinum)

CHRISTIAN FITNESS Slap Bass Hunks (album : Slap Bass Hunks, Bandcamp)

Les NEEDS : My Sweet Love ( avec Lucas Trouble aux claviers, futur album chez Nova Express)

LUCAS TROUBLE : Miss Syphilis (album : The Most Terrible Songs, Nova Express)

TANGO LUGER : Scorpio (45 t , F.L.V.M)

LUCAS & UNYVIBE : Spy Murder In Skull Valley, (Nova Express)

LUCAS TROUBLE : When A Bad Boy Try To Fly (Nova Express)

2017_05_04_loreille_cassee_lucas_trouble-web

LUCAS TROUBLE