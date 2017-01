PLAY LIST : DEMARRAGE TOUT EN DOUCEUR

NEIL YOUNG : Peace Trail (Reprise)

JESUS & MARY CHAIN : Amputation (Ada)

FRANKIE & The WITH FINGERS : Get Down (Permanent Rds)

LE VILLEJUIF UNDERGROUND : The Daintree Is Gone (Born Bad)

LES BELMONDOS Who’s Happy On Earth (GMR)

PIL Death Disco (Virgin)

BOMBINO : Timidiwa (Partisan rds)

TEENAGE FAN CLUB : I’m In love (Pema)

LAME : What Have I Done (Annibale Rds)

BIG MOUNTAIN COUNTY : Fun Fun Boogie (Annibale Rds)

NEIL YOUNG : Can’t Stop Working (Reprise)

