L’OREILLE CASSÉE/ le 30 Mars 2017

PLAY LIST SANTÉ !

JESUS AND MARY CHAIN get on home (album : damage and joy) WEA

LORELLE MEETS THE OBSOLETE the sound of all things (album : balance) CAPTCHA Rds

ALEJANDRO ESCOVEDO luna de miel (album : burn something beautiful) FANTASY/CONCORD

SON OF THE VELVET RAT blood red shoes (album : dorado) FLUFF & GRAVY

ELECTRIC ELETRIC Black Coree (album : III) MURAILLES MUSIC

TEMPLES strange or be forgotten (album : volcano) Heavently

PVT Kangaroo (album : New Spirit) FELTE

AIMEE MANN Goose snow come (album : mental illness) SUPER EGO

MICHAEL CHAPMAN sometimes you just drive (album : 50) PARADISE OF BACHELORS

GUIDED BY VOICES Jupiter Spin (album : motivational jumpsuit) fire records

URANIUM CLUB Operation (album : human exploration) STATIC SHOCK