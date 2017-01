PLAY LIST LUCILE et Ses AMIS

The SERATONES Sun (Fat Possum)

BOB DYLAN Don’t Think Twice It’s Alright (EMI)

KEITH And KEN I Won’t Let You Go (Kapp)

Jonathan RICHMAN Velvet Underground (Zensor)

MOLOCHS You Never Learn (Innovature Leisure)

TY SEGALL The Only One (Drag City)

KLEENEX U » ( Kill Rock Stars)

DRUG DEALER It’s Only Raining Right where You’re Standing (Weird World Record)

David BOWIE Killing A Little Time (Sony)

DAN STUART Soy Un Hombre (Cadiz Music)

