L’OREILLE CASSÉE / LE 01 JUIN 17

PLAY LIST SERGENT POIVRE

BEATLES : A Day In A Life (album : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Universal)

BEATLES : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (album : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Universal)

GRANDADDY : Evermore (album : Last Place, 30th Century Records/Columbia)

CANNIBALE : No Mercy For Love (album : No Mercy For Love, Born Bad)

MADCAPS : Come (album : Slow Down, Howlin’ Banana Records)

DUSTY MUSH : I Ate Your Dog (album : Cheap Entertainment, howling’ Banana Records)

CREATION : Making Time (album : Making Time Shel Tamy Prod, Ace Records)

CHARLATANS : Hey Sunrise (album : Different Days, BMG)

CRUSHED OUT : Skinny Dippin (album : Alien Ocean, Cloud Clear Water Records)

SUNSHINE AND THE RAIN : Let’s Go (album : In The dARKNESS Of My Light, Autoprod)

BOB WAYNE : Working class musician (album : Bad Hombre, People like Your Records.Com)

BEATLES : Lovely Rita ((album : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Universal)

