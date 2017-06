L’OREILLE CASSÉE/ DAN IMPOSTER FAIT SON SUMMER OF LOVE

Retour triomphal de DAN IMPOSTER, le Fausto Coppi de l’industrie Musicale, avec un 5eme album qui fleure avec le Psychédélisme, les Fleurs de Pavot … DAN IMPOSTER A UN TROU DANS LA TÊTE, Mais pas que !… « Désormais les hippies de San FRANCISCO ne sont plus désormais plus seuls, leur mouvement a traversé l’Atlantique, et a déferlé sur nos côtes. Le premier à se réclamer des leurs est un coureur cycliste de Marseille, il s’appelle Dan Imposter. Son mode de vie se résume en trois phrases : roule ce que tu peux, quand tu veux, où tu veux… » (LE FIGARO MAGAZINE, le 12 joints 2017). L’équipe de L’OKC, l’émission Super Rock, s’est associé à cet évènement, 50 ans quasiment jour pour jour après le festival pop de Monterey (Californie), qui a révélé au monde entier le mouvement hippie, avec une Super sélection Summer Of Love 67′ !

Show Case de Dan Imposter, samedi 24 juin, 19h chez Lollipop

PLAY LIST LA MUSIQUE EXPÉRIMENTABLE

DAN IMPOSTER Amanda Says (album : A Un Trou Dans La Tête, les Disques Tchoc)

The PLEASURES Shake (Demo, En Concert vendredi 23 juin à L’Alhambra pour la soirée From Detroit To Marseille avec aussi en live Where’s Captain Kirk ? et la projection du docu de Jarmush sur le groupe d’Iggy Pop, Gimme Danger !)

The BEACH BOYS Heroes And Vilains (album : The Smiles Sessions)

The MONKEYS Pleasant Valley Sunday

HARPER’S BIZARRE Fifteen Nine Street Bridge Song

ERIC BURDON & The ANIMALS Monterey

YOUNGBLOODS Grizzly Bear

COUNTRY JOE AND THE FISH Flying High

DAN IMPOSTER Comme Promis (album : A Un Trou Dans La Tête, les Disques Tchoc)

DAN IMPOSTER J’ai Un Trou Dans La Tête (Live acoustique)

SPIRIT Dream Within Dream