L’OREILLE CASSÉE/ BOB PASSION

Mieux vaut tard que jamais …Enfin l’émission en ligne ! Bob Passion baroudeur devant l’éternel et activiste en tout genre est venu nous rendre visite avec son Punk-Rock venu tout droit du Cambodge, Pogo au pays des Khmers !! Enjoy ! www.bobpassion.net

PLAY LIST HOLIDAY IN CAMBODGIA

DUCK DUCK GREY DUCK Frelon (extrait de Trafic jam, Cabbash Rds)

PARAMOUNT STYLES Light Up In The Sky (extrait de Distant karma, Silver Rocket)

The SOFT MOON Young (extrait de Criminal, Sacred Bones)

WALTER DANIELS & The DADDY LONG LEGS My Baby Done Done (Single, Folc Records)

JOHNNY WALKER & PAUL BRUMM Somedy’s Been Worrying (extrait de 78 Pieces, Grimtale)

KANLAT RICK-RIÉ Michel (extrait de Peur de Rien ! Kanvoi)

BOB PASSION & The SCHKOOTS Sexy Mais Monogame (extrait de Straight To The Legend, A Bhor Production)

VELVET UNDERGROUND Here She Comes Now (extrait de White Light, White Head)