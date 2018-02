L’OREILLE CASSÉE/ CARTE BLANCHE À BELPHEGORZ !

Les copains de BELPHEGORZ dans L’OREILLE CASSÉE pour une programmation entre Rock, R&B et Glam, et en exclusivité l’écoute de 2 titres de leur futur LP.

BELPHEGORZ en concert à la Maison Hantée, samedi 3 février !

PLAY LIST Décadente

BEECHWOOD Heroin Money (extrait de Songs From The Land Of Nod, Alive/Bertus)

OCS Neighbor To None (extrait de Memory Of Cut Off Head, Castle Face)

FIRE HEADS Dadd’s Theory (extrait de Fire heads, Bioneck Rds)

BELPHEGORZ Don’t Push

CRAMPS Wet Nightmare

JIMMY SMITH Back At Chicken Shack

T REX Ripp Off

NEW YORK DOLLS Personality Crisis

BELPHEGORZ She Comes