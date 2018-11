L’OREILLE CASSÉE/ SOUTIEN GORGE, MASCARA ET ROUGE A LÈVRES

Spéciale sélection de nanas, en groupe ou en solo, quand les filles sont en 2018 sur le devant de la scène.

PLAY LIST BEAUGOLPIF

MARY BELL Be A Mom (extrait de Istrion, Le Turc Mécanique)

GOVERNESS Space Garbage (extrait de Zéro, Sister polygon Rec)

SHANNON & The CLAMS Onion (extrait de Onion, Hardly Art)

FIRST AID KIT Rebel Heart (extrait de Ruins, Sony)

COURTNEY BARNETT City looks pretty (extrait de Tell Me How You Really Feel, Matador)

RAINCOATS Farytle (45t, Rough Trade)

RAINCOATS Lola (extrait de Raincoats, Rough Trade)

TEAR DRESH Freewhell (extrait de Personal Best, Chainsaw Rec)

STARCRAWLER Chicken Woman (extrait de Starcrawler, Rough Trade)

WIDOWSPEAK Dog (extrait de Captured Tracks)