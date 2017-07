ÉMISSION SPÉCIALE FESTIVAL MIMI 2017

Pour présenter cette 32ème édition du MIMI nous recevons dans notre studio Élodie Le Breut, co-directrice de l’AMI (Aide aux Musiques Innovatrices) et programmatrice, ainsi que Jul Giaco, moitié du duo marseillais Section Azzura qui sera à l’affiche de la soirée d’ouverture du festival le 19 août sur le Toit-Terrasse de la Friche Belle de Mai, avec DJ Creestal et la formation suisse Hypnoculte.

En leur compagnie nous déroulons la programmation de cette édition, du 19 au 29 août 2017, toujours placée sous le signe de la diversité musicale, de la découverte et de l’expérimentation avec Seabuckthorn et D’Aqui Dub (à l’affiche à l’U.Percut), Itoken & Shuta Asunuma, Tenors Of Kalma, Chloé et Vassilena Serafimova, Al Akhareen, Kate Tempest, Fred Frith ou Snowdrops (au PIC-Télémaque). Une édition également marquée par un déplacement du MIMI des Îles du Frioul vers la Cité des Arts de la Rue, au Nord de Marseille, pour ses principales soirées. Pourquoi, comment, quels sont les principes présidant à l’élaboration de ce festival toujours aussi unique, curieux et surprenant? Autant de questions auxquelles cette émission réalisée en direct apportera quelques réponses, entrecoupées de nombreuses sélections musicales pour vous donner une idée la plus précise possible de ce qui vous attend lors du MIMI 2017.

Et n’oubliez pas également de jeter une oreille attentive aux « Playlists MIMI » concoctées par plusieurs des artistes du festival, tous les dimanches à 19h à partir du 23 juillet (avec Fred Frith pour ce premier RDV).