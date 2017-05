Vincent Pouplard – Pas comme des Loups

Entretien avec Vincent Pouplard, réalisateur du documentaire « Pas comme des loups »

« Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes. »

Pas comme des loups, pas comme tout le monde, ils ne seront pas “quelqu’un”, ni des maris ni rien. Rien de tout ce que leur vend. Ils ne seront pas comme ça. Pas comme des loups, c’est l’histoire de deux frères, deux jumeaux, Roman et Sifredi. Ils ont à peine vingt ans, vivent à deux ou avec d’autres à la lisière des bois, à l’ombre du périphérique nantais. De leur histoire on connaitra que des bribes, à peine une courte voix off. Si l’on voulait les résumer, on dirait que Roman et Sifredi ont fait, font des bêtises, que ce sont des petits délinquants, qu’ils ont passé du temps et en foyer et en prison. On dirait qu’ils sont hors la loi, parfois, mais qu’il sont surtout hors norme.

A leur côtés, pendant quatre ans, Vincent Pouplard filme ces deux êtres au plus près, près de leurs corps, près de leurs mots, qu’ils écrivent, récitent ou slament. Il les filme à la marge, là où ils vivent, loin de l’institution et près de la nature. Pour, entre autres choses, tenter de changer notre regard.







Par Margaux Wartelle

Pas comme des loups est un documentaire de Vincent Pouplard programmé au cinéma le Gyptis jusqu’au 7 mai.

