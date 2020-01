Turn The Light On – Marie Provence & Magali Mougel – Les belles de nuit

Les belles de nuit,

Création, les 22, 23 et 24 janvier au Théâtre du Jeu de Paume à Aix.

« Les Belles de Nuit, ce sont ces plantes vivaces qui s’offrent une floraison au crépuscule.

Un peu comme Michelle, aide-soignante spécialisée dans la coiffure, que l’on suit sur trois étapes clés de sa vie, de 55 à 85 ans. »

Les belles de nuit est une pièce qui explore le temps qui passe, la vie et la fin de vie. La vieillesse, la féminité et le désir. Conversation avec Marie Provence, metteuse en scène, et Magali Mougel, autrice et dramaturge.

Les créations sonores sont de Benjamin Delvalle, artiste et ingénieur du son associé.

Distribution: Claire Cathy, Pascal Rozand, Line Wiblé et Dominique Sicilia.

