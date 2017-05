Tendance Clown – Edition 2017

[C'est la douzième édition ! ]

« À la fois pitre, contre-pitre, rouge ou blanc, le clown est l’un des derniers personnages à ne pas avoir perdu cette naïveté tout droit venue de l’enfance. Après seize ans d’existence et douze éditions de Tendance Clown, Daki Ling cherche toujours à en faire évoluer sa représentation. Les esthétiques qui le caractérisent sont tellement variées qu’elles peuvent parfois déstabiliser ceux qui viennent seulement chercher la figure traditionnelle. »

Avec 16 compagnies, 23 représentations dont 18 gratuites, 48 artistes et techniciens du spectacle vivant, Tendance Clown est présent dans toute la ville (parc Longchamp, parc Bagatelle, Friche Belle de Mai…) Au micro de la Grenouille, pour présenter une programmation riche et éclectique, Christian et Julien du Daki Ling. Ils sont venus accompagnés de Laurie et Rémy du Cirk BiZ’arT (en photo) qui présentent leur spectacle le 28 mai à 16h dans le cadre des Dimanche de la Cannebière.

Toutes les infos: ici



Par Margaux Wartelle