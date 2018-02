Nuit Antoine d’Agata, La Parole Depensée

Sur une proposition d’Antoine D’Agata et en dialogue avec Léa Bismuth, La parole dépensée est un temps d’échange radiophonique avant la nuit entre Yannick Haenel, Mehdi Belhaj Kacem, Jean-Baptiste Del Amo, Mathilde Girard & Léa Bismuth, animé par Emmanuel Moreira.

Un dialogue rythmée par des images, des citations et des musiques. Un plateau qui se laissera infecté par les images d’Antoine d’Agata, la pensée de Georges Bataille, l’opération critique de Guy Debord. Un plateau avant la nuit, avant que la pensée ne se perde totalement et que les corps ne s’abandonnent à l’ivresse.

par Emmanuel Moreira.