Marseille Jazz des 5 Continents – Swingin’ Marseille

Lors de la soirée On Air du Marseille Jazz des 5 Continents, Emma, de l’association Swingin’ Marseille, a monté la marche qui menait jusqu’au plateau de la Grenouille, et a pris le micro pour nous raconter le lindy hop, son évolution et sa pratique aujourd’hui.

Les danseuses et danseurs se sont retrouvés quelques jours plus tard, lors de l’ouverture du Marseille Jazz des 5 Continents pour une démonstration de cette danse sociale. En nombre, ils nous ont montré la puissance fédératrice d’une danse de la joie, manifestement.

La démonstration a eu lieu le mercredi 18 juillet 2018, les paroles que vous écoutez ici ont été récoltées le mardi 10 juillet 2018.

Page Facebook de Swingin’ Marseille