Live & Entretien : La Fusion de Kokobasai & Mehdi Qamoum

La Grenouille accueille Kokobasai et Mehdi Qamoum, deux groupes qui se produisent ensemble à Marseille mercredi 13 juin à la Dar Lamifa et jeudi 14 juin au Poste à Galène. Derrière ces noms de groupe se cache la rencontre de musiciens aux parcours et influences variées, entre rythmes africains traditionnels, blues, trance, jazz d’un côté, et musique gnaoua, folk berbère agrémentée de guitare, basse, piano et batterie de l’autre.

C’est en Bretagne que Kokobasai s’est formé, mais ils étaient destinés par leur musique à voyager, au Maroc par exemple, à Agadir, où ils rencontrent Mehdi Qamoum lors d’une résidence. Et comme plus on est de fous, plus on voyage loin, les deux groupes proposent la fusion des fusions, sur scène et en live sur Radio Grenouille.

Production : Quentin Tenaud