Les rendez-vous des étudiants de l’EJCAM : Agir contre la fracture numérique

Le 15 mars 2018, l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille et la région PACA organisaient les premières « Rencontres et Connaissances du Territoire » sur le thème de la numérisation de l’économie.

Pour y faire écho, quatre étudiants de l’EJCAM s’emparent des ondes de la Grenouille pour parler plus particulièrement de la fracture numérique et des acteurs marseillais qui agissent pour la résorber : le CCAS, Emmaüs Connect et la Passerelle Numérique du Labo Sociétal de l’Ecole Centrale de Marseille. Ils ont aussi recueilli l’analyse de Félix Weygand, maître de conférence et docteur en sciences de l’information et de la communication de l’Université Aix-Marseille.

Animation : Thomas Vichard Chroniqueurs et reporters : Mathilde Durand, Samuel Monod, Lucie de Perthuis Programmation musicale : Ratatat - Loud Pipes Alexander Robotnick - Computer Sourire