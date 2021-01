L’art de l’écoute – Paroles d’enfants

L’Art de l’écoute, l’émission de la Grenouille consacrée aux arts sonore.

Un numéro consacré aux paroles d’enfants, de la chanson à l’extrait de film, de la parole documentaire à la musique concrète.







1. Yamasuki – ‘Yama Yama’ de l’album Le Monde Fabuleux Des Yamasuki – 1971 – 2’15

2. Les interviews enfantins de Monsieur Barbarin

Skate Trucs et Tricks: Une radioscopie d’Elliot, champion du monde de skate – 7’53

Réalisation de Vincent Malone pour le Poste Général

3. ‘Bus imaginario‘ de Félix Blume et Chloé Despax – 2019 – 1’13

4. ‘Les Symptômes’ de Dominique Petitgand – 2001 – 2’14 – album Le Point De Côté

5. Extrait de ‘Zéro de conduite’, court-métrage de Jean Vigo – 1933 – 0’10

6. ‘De Jeux en places‘ de Cabiria Chomel – 2017 – Jef Klak – 12’26

7. ‘La Motta’, ateliers à la Renaude dans le 13emè à Marseille, de Margaux Wartelle – juillet 2020 – 1′

8. ‘Savana, Céline, Aya’ de Chassol, de l’album Ludi – 2020 – 4’02

9. ‘Enfants de la ZUP de Saint Mauront’ de Lucien Bertolina – Radio Grenouille – 8’58

Il y a 30 ans, le compositeur marseillais Lucien Bertolina s’est installé longuement au sein de la Cité de la Busserine, dans les quartiers nords, avec son magnétophone et ses micros. Pendant plusieurs années, il a échangé et fabriqué avec des enfants du quartier.



10. ‘Enfances’ de Marguerite Duras – 1967 – France Culture – 45’53

11. Nancy Dupree et la chorale de Rochester – ‘Docta King’ de l’album Ghetto Reality – 1970 – 5’35

12. ‘Cet Empêchement’ de Dominique Petitgand – 2001 – 1’43 – album Le Point De Côté

13. ‘J’ai un remède‘, de Cabiria Chomel et Chloé Despax – 2020 – 3’38

Claé, 6 ans, donne sa vision de la pandémie, ses rêves et ses oracles, sur des musiques de GregoMondo.

14. Casting de Jean-Pierre Léaud pour le premier film de François Truffaut, Les 400 Coups – 1959 – 1’34

15. ‘C’est ton enfant’, de Mathilde Guermonprez – 2019 – Arte Radio – 3’43

16. « Allons zenfants » Épisode 4, Voeux radiotélévisés aux Français de N.Sarkozy le 31 décembre 2008, dits par Béline (6 ans), de Nicolas Guadagno – 2015 – Arte Radio – 2’34

17. Nancy Dupree et la chorale de Rochester – ‘James Brown’ de l’album Ghetto Reality – 1970 – 2’49

Tapis sonores issus de l’album ‘Alfred’, de Klimperei

Réalisation : Chloé Despax et Margaux Wartelle

9 minutes de son fabriqués avec ces enfants. Ça résonne… Photos prises, entre 1975 et 1977