Dans cette émission on ira à la recherche d’un radio cassette pour écouter les archives de la radio. On demandera à Fabrice Lextrait puis à Lucien Bertolina, ainsi qu’à des auditeurs croisés dans la rue, de nous raconter leurs souvenirs d’enfance avec la radio et la radio rêvée pour Marseille. Une émission faite d’archives et de souvenir par des amants de la radio.

L’antenne remontée

Animation : Clémentine Lathelier & William Gloria

Technique : Claire Messager & Raphaele Raffort

Reportage et montage : Clémentine Lathelier, William Gloria, Claire Messager, Raphaele Raffort & Raphael Cohen

Réalisation : Emmanuel Moreira & Margaux Wartelle