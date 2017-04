L’agro-parade, le carnaval de l’agriculture paysanne !

Déguisés en poireaux, en artichaut, en topinambour, en salsifis, en guariguette ou en dindon, rendez-vous à 14h, ce samedi 8 avril, au Kiosque des Réformés, pour la première agro-parade, le carnaval de l’agriculture paysanne. Un défilé qui se veut fédérateur, avec char, tambour et trompette, mais également dégustation de produits locaux, à l’arrivée sur le Vieux-Port, pour revendiquer une alimentation de meilleure qualité et un revenu plus juste pour les paysans de notre région.

Cette parade est organisée à l’appel de plusieurs organisations de paysans et consommateurs (Les Paniers Marseillais, AMAP de Provence, le Groupement régional des CIVAM, l’Association pour le développement de l’emploi agricole et rural, la Confédération paysanne), rejointes par des associations citoyennes. Pour discuter de cette journée, des revendications mises en lumière et de différentes problématiques liées à l’agriculture paysanne, nous recevons dans nos studios :

- Violette Chauvignier, animatrice de la Confédération paysanne de PACA.

- Agnès Janin, directrice de l’épicerie paysanne Adèle, au 51 boulevard Chave, dans le 5e arrondissement.

- Eric Dehorter, membre fondateur des Paniers Marseillais.

Par Mario Bompart.