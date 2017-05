La Criée tout court ! #5

Festival de court métrage du 18 au 20 mai.

Pour la 5e édition de La Criée tout court, le Festival de Clermont-Ferrand et le Festival International du film d’Aubagne ont sélectionné plus d’une cinquantaine de court métrages pour enfants, adolescents et adultes. Une programmation très riche pour un genre à part et souvent peu montré au grand public.

Cette année, Fotokino propose également une plongée dans les oeuvres de Georges Méliès et Lotte Reiniger, un ciné-concert chanté avec le duo Catherine Vincent. Et en clôture, le samedi 20 mai, il y aura une projection et un ciné-concert des étudiants du département SATIS d’Aix-Marseille Université.

Nous avons discuté court-métrage et programmation avec Sebastien du Clocher et Lucas Brunier-Mestas du Festival de Clermont-Ferrand et relation avec le (jeune) public avec Claire Desmazières du Théâtre La Criée.

En photo: image issue du court-métrage « Le repas dominical » de Céline Devaux.

Par Margaux Wartelle

