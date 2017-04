Kid Francescoli, le spleen d’une électro-pop intime

Une heure d’entretien en musique avec Mathieu Hocine, alias Kid Francescoli, à l’occasion de la sortie de son quatrième album, Play me again, le vendredi 3 mars dernier, sur le label Yotanka. Onze titres toujours placés sous l’égide d’une électro-pop planante et élégante, mais teintés par différents styles : du néo-reggae sur Emma, au RnB de Bad girl, en passant par les nappes atmosphériques de Moon, les synthés du Kid et la voix de Julie Minkin nous offrent un bel éclectisme.

Tout en découvrant Play me again, nous revenons sur la carrière de Kid Francescoli, sa relation avec la chanteuse Julia Minkin, ses influences musicales (Air, Kid Loco, DJ Shadow) et cinématographiques (le cinéma de l’intime de John Cassavettes et Maurice Pialat ou les bandes originales d’Ennio Morricone et Wendy Carlos).

Nous débutons l’heure par The Insatiable love, dernier titre de l’album, symbole d’un amour insatiable entre Mathieu Hocine et Julia Minkin. Une histoire d’amour dont la rupture est retracée dans le précédent album With Julia, sorti en 2014. Play me again, évoque la transformation de cette relation amoureuse en une complicité musicale grandissante.

Par Mario Bompart.